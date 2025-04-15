Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van illerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 yıldır süren fiziki ve teknik takip sonucu şahısların banka hesaplarında 8 milyar 994 milyon 331 bin 260 TL'lik hareket tespit edildi. Bu hesapları yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında kullandığı tespit edilen 82 şüpheli şahıs yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Editör: İHA AJANS

Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda şüphelilerin evlerinde farklı kişilere ait banka kartları da bulundu. Emniyetteki sorgularının ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasadışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli şahıslardan 16'sı ifadelerinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli şahıs hakkında en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak ve yurtdışı çıkış yasağı verilmek suretiyle hakimlikçe adli kontrol kararı verilirken, 3 şüpheli şahıs ise hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.