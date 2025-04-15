Mecitözü'nde gerçekleşen olayda, ilçeye bağlı Aşağı Körücek köylüleri köyden şehre gittikleri esnada yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördüler. Köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Selim Turan olduğu belirlenen 70 yaşındaki vatandaşın sağlık kontrolümde hayatını kaybettiği belirlendi.

Turan’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK