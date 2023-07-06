Vali Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında yapılan toplantıya Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Düvenci Belde Belediyesi Başkanı Necmettin Yalçın, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Necat Yazıcı da katıldı.

Toplantıda birliğin yıllık faaliyet programı kapsamında Osmancık, Kargı, Oğuzlar ve Dodurga ilçelerini kapsayacak şekilde “kısırlaştırma, küpe ve çip takılması” ile ilgili olarak hizmet alımı ihalesine çıkılması kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıda vatandaşlarımız tarafından verilen dilekçelerle dile getirilen talepler görüşüldü.