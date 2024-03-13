Davulla zurnayla mahalleden belediye önüne gelen mahalle sakinleri makama kadar davullu zurnalı çıkarak Başkan Abdulkadir Şahiner’i coşkuyla karşıladılar.



“Yeniden Başkan Şahiner, “En büyük başkan bizim başkan” diye tezahüratlar eşliğinde konuşan Şahiner, “ İnanın çok duygulandım. Gerçekten beni mutlu ettiniz. Allah’ta sizi mutlu etsin. Aramıza bugüne kadar fitne fesat giremedi. 10 sene boyunca elimizden geldiği kadarıyla herkese eşit davrandık. Biz bir aileyiz. Bundan sonrada girmesine müsade etmeyiz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Elimizden geleni bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapacağız. İnşallah davullu zurnayla 31 Mart akşamında bu şekilde kutlama yapacağız. ” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)