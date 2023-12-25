Geçtiğimiz yıl ayak bileğini kıran Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, tekrar ameliyat oldu. Kasım ayında evine giderken Sungurlu Ulu Camii önünde ayağının burkulması sonucu ayak bileği kırılan Abdulkadir Şahiner, Çorum'da ameliyat edilmiş ve ayağına platin takılmıştı.

Ayağına takılan platinin de kırılması sonucu Başkan Şahiner, aynı ayaktan 5. kez ameliyat oldu. Başkan Şahiner’in Ankara’da yapılan ameliyatın iyi geçtiği öğrenildi.

ÇORUM HABER, Abdulkadir Şahiner’e geçmiş olsun dilekleri ileterek biran önce sağlığına kavuşmasını temenni eder.