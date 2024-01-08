Kısa bir süre önce aynı ayaktan 5. kez ameliyat olan ve kahvaltı programına katılan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, önümüzde ki yerel seçimde tekrar aday olup olmayacağı konusunda açıklamada bulundu.

Mesire Kafede düzenlenen kahvaltı programına Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Sungurlu İlçe Başkanı Hakan Tekercioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, Belediye Meclis üyeleri, il ve ilçe kadın kolları, ilçe gençlik kolları, il ve ilçe parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

“DİMDİK AYAKTAYIM”

Kısa bir süre önce aynı ayaktan 5. kez ameliyat olan ve kahvaltı programına katılan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Başkan Şahiner, “Dün Sungurlu’ya birlik ve beraberlik içerisinde nasıl sahip çıktıysak, bugün de birlik ve beraberlik içerisinde yine sahip çıkacağız” dedi.

Başkan Şahiner, “5 senemiz ağır geçti. 3 sene korona illetiyle uğraştık. Ondan sonra sağlık sorunları ile uğraştık. Çok şükür tekrar sizlerin huzurundayız. Bazıları bizim sağlık sorunlarımızdan sevinçten şekilden şekile girmişler. Şahiner’in ayağı kesilecek, yürüyemeyecek, ayağa bir daha kalkamayacak şeklinde sevinmişler. Allah’a çok şükür dimdik huzurunuzda ve yanınızdayım. Allah’ın izniyle, bunlara meydanı bırakmayız” diye konuştu.



“BİRLİKTE BAŞARDIK”

Sağlıktan öte hiçbir şeyin olmadığını, her şeyin başının sağlık olduğunu kaydeden Başkan Şahiner, “Bizim başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Sungurlu’da doğduk, Sungurlu’da öleceğiz. Ama yaşarken de onurlu bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Siyaset gelip geçici. Bugün var yarın ise yok. Biz birileri gibi birilerinin sağlığından nemalanacak değiliz. Makama mevkiiye ihtiyacımız yok ama Sungurlu’ya ihtiyacımız var. Sungurlu’da bir şeyler yaptıysak hep birlikte yaptık. Sizlerin desteği olmasa biz bunların hiç birini başaramazdık” ifadesini kullandı.

“ÇIKIN KARŞIMA”

Başkan Şahiner, “Milletvekilleri oturdukları platformda Sungurlu’yu ele geçireceğiz diyorlarmış. Sungurlu kimin elinde de kimin elinden ele geçireceksiniz. Bunu diyen vekillere, ‘Hodri meydan. Milletvekili kisvesi altında değil, çıkın karşıma aday olun. Öyle bol keseden atmakla olmuyor” diye seslendi.

“OSB’Yİ BİZ KURDUK”

“Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ni 1999-2002 yılında Ticaret Odası Başkanlığı görevinde iken biz kurduk” diyen Başkan Şahiner, “5 bin dönüm alana yaptığımızda o zamanlar bizimle alay etmişlerdi. Bugün bakıyorsunuz 5 bin dönüm yer dolmuş, bir 5 bin dönüm yer daha ayrılıyor. Bizi o zamanlar eleştirenler, şimdi OSB’de açılış yapıyorlar, o OSB’de büyük emeği olan insanlar davet dahi edilmiyor. 13 sene elektrik vermediniz oraya, 13 senede Sungurlu 120 bin göç verdi. 2004 yılında göreve geldiğimizde su dahi yoktu orada, suyu biz bağladık. 2013-2014 yılında indirici merkezini biz yaptık” şeklinde konuştu.



“SUNGURLU BUNLARA KALIRSA

İLÇEMİZ MÜLTECİDEN GEÇİLMEZ”

9,5 senede sırf aile düzeni bozulmasın diye Sungurlu’ya Suriyelileri koymadıklarını söyleyen Başkan Şahiner, “Yanı başımızda Alaca’da 6 bin, Çorum’da 30 bin Suriyeli, Afganlı, Iraklı yaşıyor. Eğer bunun önünü Sungurlu’da kesmeseydik en az 10 bin kişi Sungurlu’ya yerleşmiş olacaktı. Bu seçimde elinizi vicdanınıza koyun. Karşımızda 2 tane siyasi parti var. Bunların politikası da şu mülteciyi korumak. Eğer bunların eline Sungurlu ele geçerse Sungurlu mülteciden geçilmez, çoluğumuzun çocuğumuzun başı beladan kurtulmaz, çarşıda gezemez hale geliriz” diye konuştu.

“50 YILLIK SORUN TARİH OLDU”

50 yıldır yapılmayan altyapıyı yapmanın kendilerine nasip olduğunu anlatan Başkan Şahiner, “8 ay gibi kısa bir süre içerisinde hem altyapıyı, hem üstyapıyı tüm mahalleler dahil yaptık, bitirdik sizlerin hizmetine sunduk” dedi.

“SOSYAL ÇEVRE DEĞİŞECEK”

Şahiner konuşmasına şöyle devam etti; “Geçmişte bu alanlar dahi yoktu. En yakın piknik alanı 30 km uzakta idi. Şimdi mesire olsun, Akçalı olsun hepimizin çoluğumuzla, çocuğumuzla rahatlıkla piknik yaptığımız alanlara kavuştuk. 9 bini kadın 5 bini erkek olmak üzere toplam 14 bin kişiyi geziye götürdük. Kadınlarımız, kültür gezileri kapsamında sosyalleşmeleri için Çanakkale, Urfa, Ürgüp, Samsun, Tokat, Konya gibi birçok şehrimizi gezme imkanı buldu.

“9 AMELİYAT OLDUM

İKİ KORONA GEÇİRDİM”

4,5 sene içerisinde 9 ameliyat, 2 korona geçirdim. Doktorlar dahi ayakta olmama şaşırıyor. Ben sizlerin duasıyla ayaktayım. Kimseye de meydanı bırakacak halim yok. Adam gibi geldik, adam gibi hizmetimizi yaparız. Bizim sadece beklentimiz ‘Allah razı olsun’ denmesi” İyi günde kötü günde biz kocaman bir aileyiz. Bizim evimizin içi Sungurlu. Birlik ve beraberlikten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bize, bizden başka kimseden fayda yok.”

“HAYIRLISI NE İSE O OLSUN!”

Son olarak adaylık süreci ile ilgili açıklama yapan Başkan Şahiner, “Aday olacak, olmayacak diye bir sürü dedikodular çıkıyor. Biz yönetimimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla tüm teşkilatlarımızla seçime hazırız. Şubat’ın 20’sine kadar daha zamanımız var. Adaylık süreci devam ediyor. Rabim ben dahil herkese hayırlısı ne ise onu nasip etsin. Hayırlısı değil ise rabbim nasip etmesin. Ben olmuşum, bir başkası olmuş, adayın kimin olduğu önemli değil. Bu salonda herkesin Belediye Başkanlığı yapacak kapasitesi var. İnşallah bu süreci birlikte aşacağız. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.