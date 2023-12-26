“Kent ve Başkan Dergisi” tarafından her yıl yapılan anket sonucunda 2019-2024 yılları en başarılı İlçe Belediye Başkanı seçilen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in ödülünü, Kent ve Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel tarafından Sungurlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce’ye takdim edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Belediye Başkanı olduğu günden beri ilçemize sayısız hizmetler kazandıran ve yapılan anketlerle sürekli "En Başarılı Başkan" ödülüne layık görülen Sungurlu Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner'e verdikleri desteklerden dolayı tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.