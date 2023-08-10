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Yapılan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Mahkeme tarafından suçsuzluğum ve haklı olduğum tescil edildiği halde, siyasi baskı ile 45 gün 'Siyasi Yasak' kararı aldırdılar” dedi.

“SİYASİ BASKI İLE BU KARARI ALDIRDILAR”

1994-2013 yılları arasında, Sungurlu Ticaret Odası Başkanlık görevinde bir kuruş maaş, oturum parası, yolluk almadığını söyleyen Abdulkadir Şahiner, bu süre zarfında makam arabasını dahi kullanmadığını ifade etti. Tüm masrafların şahsı tarafından karşılandığı halde, açılan davadan berat ettiğini belirten Şahiner, “Mahkeme tarafından suçsuzluğum ve haklı olduğum tescil edildiği halde, siyasi baskı ile ‘45 Gün Siyasi Yasak’ kararı aldırdılar” dedi.

“145 SORUŞTURMA-22 DAVADAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK”

Sırf muhalefet Belediyesi olmamızdan dolayı, 9 yıllık Belediye Başkanlığı görevi boyunca 145 soruşturma, 22 mahkeme geçirdiğini söyleyen Şahiner: “Allah’a çok şükür bunların hepsinden tertemiz, alnımızın akıyla çıktık. Gelen müfettişler dahil Belediyemiz hakkında vermiş olduğu raporlar bunların tescilidir” şeklinde konuştu.

“MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK”

Bu zaman kadar atılan iftiraların, yalan yanlış haberlerin kendi ayaklarına dolandığını söyleyen Abdulkadir Şahiner, “Tüm pislikleri yaptıkları halde, utanmadan toplum içerisinde geziyorlar. Bu siyasi kararlar, hiçbir zaman bizi, hizmet etmekten alı koyamayacak, mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” diye konuştu.

“46. GÜN GÖREVİMİN BAŞINDAYIM”

46. gün görevinin başında olacağının altınız çizen Şahiner, 45 gün boyunca hizmetlerin aksamadan devam edeceğini söyleyerek, “Bu konuda Belediye Meclis üyelerimize ve ekibime güvencim tamdır” ifadelerini kullandı.