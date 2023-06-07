TL'nin Dolar ve Euro karşısında hafta başından beri yaşadığı değer kaybı sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ivmesi sürekli yukarı yönlü olan dolar 23 TL'nin üzerini gördü. Euro ise 25 seviyesine dayanmışken herkesin gözü piyasalara çevrildi.

ÇORUM HABER’e konuşan Ahlatcı Döviz ve Kuyumculuk Müdürü İsmail Şahin, “Piyasa şu anda faiz fiyatlaması yapıyor” dedi.

Şahin, Merkez Bankası’nın seçim öncesine kadar Doları 20 TL'nin altında tuttuğunu ancak kurulan yeni hükümetin faizi artırma söyleminin piyasalara yükselişle yansıdığını söyledi.

Doların seçim öncesinde baskılandığının altını çizen Şahin, “Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla Ortodoks ekonomi politikalarına dönüş olacağı düşünülüyor. Merkez Bankası faiz artırımı kararı aldığında dolar tutanların bir kısmı faize bir kısmı borsaya gidecektir. Benim tahminim dolar bir hafta 10 içinde 25 TL, 25 buçuk TL, 26 TL’yi bulacak burada da satışlar başlayacaktır.”

Altın da ise 1750 TL seviyelerini beklediğini ifade eden Şahin, 14 Haziran’da ABD Merkez Bankası (FED) toplantısında faizin artırılmayacağını, sabit kalacağını tahmin ettiğini bunun da altının onsunda yükselişe neden olacağını kaydetti.

(Nurdan AKBAŞ)