Oyunun yönetmeni Şahin Örgel, bu oyunun aslında 8 Mart’ta sahne alacağını, ancak yaşanan deprem felaketi dolayısıyla ertelediklerini, kalabalık oyuncu kadrosuna sahip oyunda sadece kadın oyuncuların rol aldığını ve oyunun türünün komedi olduğunu dile getirdi.

Şahin Örgel oyunun geçtiğimiz Nisan ayında Manisa’da bir grup tarafından Dünya Prömiyeri yaptığını da söyledi.

Oyunda , alfabetik sırayla Ceylan Gökgöz, Dilber Dağdeviren, Emine Örgel, Esra Daldal, Gülhan Eke,İnci Maden,Mehtap Güneş, Songül Eltiş, Yasemin Funda Pınarbaşı, Zeynep Uysal,Zübeyde Özdilli rol alıyor.

Oyunu izlemek isteyenlerin davetiyeleri oyun günü Devlet Tiyatrosu gişesinden temin edebilecekleri bildirildi.

Şahin Örgel, oyunun sahnelenmesine destek vererek kültür ve sanata katkı sunan Dastini Bebe Market, Öztürk Asansör ve Dost Radyo’ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)