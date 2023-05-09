Oyunun yönetmeni Şahin Örgel, bu oyunun  aslında 8  Mart’ta sahne alacağını, ancak yaşanan  deprem  felaketi dolayısıyla ertelediklerini, kalabalık oyuncu kadrosuna sahip oyunda sadece kadın oyuncuların rol aldığını ve oyunun türünün komedi olduğunu dile getirdi.

Şahin Örgel  oyunun  geçtiğimiz Nisan ayında Manisa’da bir grup tarafından Dünya Prömiyeri yaptığını   da söyledi.

Oyunda ,  alfabetik sırayla  Ceylan Gökgöz, Dilber Dağdeviren, Emine Örgel, Esra Daldal, Gülhan Eke,İnci Maden,Mehtap Güneş, Songül Eltiş, Yasemin Funda Pınarbaşı, Zeynep  Uysal,Zübeyde Özdilli rol alıyor.

Oyunu izlemek isteyenlerin  davetiyeleri oyun günü Devlet Tiyatrosu gişesinden temin edebilecekleri bildirildi.

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Şahin Örgel, oyunun sahnelenmesine destek vererek kültür ve sanata katkı sunan Dastini Bebe Market, Öztürk Asansör ve Dost Radyo’ya  teşekkür etti. (Haber Merkezi)