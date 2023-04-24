Daha önce Almanya, Polonya, Letonya ve İran’da düzenlenen organizasyonlarda milli takım antrenörü olarak görev yapan Şahin Güler, bu kez 10 ülkeden 1000 civarında sporcunun katılmasının beklendiği ve 3-13 Mayıs tarihlerinde, Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenecek olan Büyükler Muay Tai Dünya Şampiyonası’nda görevlendirildi.

ÇORUM’DAN ABDUSSAMET UĞURLU DA RİNGE ÇIKACAK

Dünya Şampiyonasında, Sungurlu Belediyespor’un Çorumlu sporcusu Abdussamet Uğurlu da Türkiye’yi temsil edecek milli takımda yer alıyor. Uğurlu, Elit A Class 57 kiloda ringe çıkacak.

Öte yandan, Milliler, şampiyona öncesinde dün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kampa girdiler. Şahin Güler ve Abdussamet Uğurlu’nun da katıldığı kamp, 2 Mayıs’ta sona erecek.

(Hüseyin AŞKIN)