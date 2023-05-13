CHP Çorum Milletvekili Adayları Bekir Özsaçmacı ve Burçin Solmaz Polat, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, hem hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, hem de hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutladı.

Hastanede tedavi gören hastaların genel durumu hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini paylaşan Özsaçmacı, Polat ve beraberindekiler, vatandaşlarla da sohbet etti. Yemek molası veren sağlık personelini ziyaret eden milletvekili adayları, Hemşireler Günü’nü kutladı.

Millet İttifakı iktidarında sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmayacağını dile getiren Özsaçmacı, kamuda sağlık çalışanlarının istihdam karmaşasını da çözeceklerini bildirdi. Özsaçmacı, Sağlık Bakanlığı’nın her basamakta etkin bir sağlık hizmeti sunacağını, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendireceklerini belirtti.

Özsaçmacı ve Polat, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı (CHP) milletvekili adayları için 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

Ziyaretlere ayrıca; DEVA Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli ile CHP ve İYİ Partili yöneticiler de katıldı.

