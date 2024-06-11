Milletvekili Yusuf Ahlatcı, yapımı devam eden 200 yataklı Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Ahlatcı, çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Arif Pirgil ve şantiye yetkililerinden bilgi aldı.

Eski hastanenin oluğu bölgeye inşa edilen 200 yataklı Çorum Devlet Hastanesi’nin 730 milyon bedel ile ihale edildiğini hatırlatan Ahlatcı, “Yüklenici firmaya 14 Mart 2024 tarihinde yer teslimi yapıldı ve inşaata başlandı. İşin süresi 700 gün olarak imzalandı. C Blok güçlendirme için çalışmalar devam ediyor. Ek bina için henüz temel hafriyatı yeni tamamlandı ve temel atma aşamasında kalıp ve demir işleri yapılıyor. Tüm kontrol hizmetleri ve ödemeler Bakanlığımızca yapılmaktadır. Güçlendirilen blokta yer alan 1-8 katlarda; her kat için 4 adet çift kişilik hasta odası, 12 adet tek kişilik hasta odası, nöbetçi doktor odası, muayene odası, hemşire istasyon ve odası, ilaç hazırlama odası, 3 adet depo, tıbbi cihaz ve ekipman odası, 3 adet anne uyum odası, 12 adet anne oteli odası, gebe eğitim salonu, enfeksiyon servisi ve sosyal donatılar bulunacak. Hastane tamamlanınca; 45+13 poliklinik/işlem odası 6 ameliyathane, 6 yataklı hazırlık, 6 yataklı uyandırma 24 yetişkin yoğun bakım (10 yataklı 1. seviye, 14 yataklı 2. seviye) 6 Kuvözlü 1. seviye yeni doğan yoğum bakım ünitesi, Acil servis, Doğum Ünitesi 200 yataklı servis hizmetleri sunulacak” diye konuştu.

Hastanenin hizmete sunulmasıyla kentte önemli bir eksikliğinde giderilmiş olacağını dile getiren Ahlatcı, “Çorum’un eksiklerini ve taleplerini biliyoruz. Bunların Ankara’da sonuna kadar takipçisi oluyoruz. Yüce Allah bize bu memlekete hizmet eden insanlardan olmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ