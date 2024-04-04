İftar yemeğine, Tarım İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bülent Özdemir, merkez ve diğer bölge üretici temsilcileri de katıldı.

Pancar kotası ve fabrikanın üretimi konusunda bilgiler alan Vali Dağlı, Safi Holding ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde pancar üreticileri ile bir aile ortamında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Pancar üreticisi çiftçimizin her zaman yanındayız” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Safi de, Vali Dağlı’ya ve diğer konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.