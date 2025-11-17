Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan kongrede divan başkanlığını Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Duğan üstlenirken; divan başkan yardımcılıklarını Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Pehlivan ile Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Ufuk Gürbüz ve Ziya Demez yürüttü.

Genel kurula dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Katılımcıların oluşturduğu güçlü birlik atmosferi, derneğin Çorum’daki çalışmalarına verilen değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan seçimler sonucunda mevcut şube başkanı Şaban Kabakçı, yeniden Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Şaban Kabakçı konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak, “Görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, haklarını savunmak ve Çorum’da daha güçlü bir farkındalık oluşturmak için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Genel Başkan Yusuf Duğan da konuşmasında derneğin misyonuna dikkat çekerek, Altı Nokta Çorum Şubesi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yeni dönemde daha fazla proje ile işbirliği yapılacağına yönelik temennilerini paylaştı.

Toplantı, birlik ve dayanışma mesajlarının ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi