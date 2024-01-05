İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Ahlatcı Çorum FK, bugünü çift antrenmanla geçirdi.

Lara’daki Titanic Otel’in sahasında, günün ilk antrenmanı saat 10.30’da başladı. Kamp kadrosundaki tüm futbolcuların katıldığı belirtilen antrenman ısınmanın ardından 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunlarla devam edip, çift kale maçla sona erdiği belirtildi.

Kırmızı-siyahlı takım günün ikinci antrenmanı ise 17.30’da gerçekleştirdi. Yine tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda taktik içerikli çalışma yapıldığı belirtildi.

Ahlatcı Çorum FK, hafta sonu yapacağı antrenmanlarla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek. Çorum temsilcisinin Antalya kampı 10 Ocak’ta sona erecek.

MORALLER YÜKSEK

Ahlatcı Çorum FK’nın 2 Ocak’ta başlayan devre arası kampının gayet verimli geçtiği ve takımda morallerin yüksek olduğu belirtildi.

AYRILIK HABERLERİNE YALANLAMA

Öte yandan, Kulüp CEO’su Abdülhamit Yıldız ve İdari Menajer Burak Çalık’ın kulüpten ayrıldıklarına dair sosyal medyada yer alan haberler bizzat Başkan Oğuzhan Yalçın tarafından yalanlandı.

BELKİ STOPER

Başkan Oğuzhan Yalçın, transferle ilgili de, “Belki bir stoper alabiliriz. Onun dışında transfer yapmayı düşünmüyoruz” dedi.