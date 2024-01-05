Çorum Valiliği himayesinde Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında, iş birliği protokolü imzalanmıştı.

İmzalanan protokol kapsamında 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı içerisinde İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanları görev yapmaya başladı.

Böylelikle sosyal yardım başvurusuna gelen vatandaşların İŞKUR kayıtları daha hızlı şekilde yapılarak yönlendirilmeleri sağlandı.

Protokol kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında bulunan İş ve Meslek Danışmanlarının işe yönlendirdiği kişilerden işe başlayanlara işe yönlendirme yardımı ve belirli bir süre iş hayatında kalanlara ise işe başlama yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verileceği açıklandı.