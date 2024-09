Sağlıkta idari hizmetlerin her kademesinde çalışmış, verilen her hizmeti başarı ile yerine getirmiş, idarecilik bilgi, birikim ve tecrübesi olan bir kişinin Destek Hizmetleri Başkanlığı’na getirilmiş olmasının bulunduğu makama güç katacağını ifade eden Saatcı, “Yönetime getirilen ve sorumluluk sahibi kılınan idarecilerimizin hizmette kaldıkları süre içerisinde hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak ilkesi ile hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Şehrimize, hastanemize ve vatandaşlarımıza hizmet veren tüm yöneticilere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hak, hukuk ve adalet çerçevesinde görev yapan tüm idarecilerimizin başımızın üstünde yeri vardır. Yönetim kademelerinin takdir yetkileri vardır. Yönetim kademesinde olan tüm idarecilerimizden Sağlık-Sen olarak beklentimiz; çalışma barışını, moral ve motivasyonunu artıracak uygulamalara, yöntemlere öncelik vermeleridir. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasının, başarının en büyük anahtarı olduğu unutulmamalıdır. Yönetim kademesinde olanların bu hassasiyeti göstermeleri, başarılarının sırrı olacaktır. İdarecilerimize yapacakları her güzel hizmette, elimizden gelen desteğin verileceğinin bilinmesini istiyoruz. Gösterilen nezaket ve misafirperverliklerinden dolayı Destek Hizmetleri Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı ve ekibine sendikal çalışmalarında başarılar diledi.

