İl Trafik Komisyonu'nun aldığı karar ile Saat Kulesi önünde bulunan yaya geçidine trafik ışıkları koyuldu. Bazı vatandaşlar uygulamayı doğru bulurken, bazı vatandaşlar Gazi Caddesi’nde trafiğin daha da artacağını savundu. 
Biz de ÇORUM HABER mikrofonlarını sürücülere ve yayalara uzattık, yeni uygulama hakkında görüşlerini sorduk.  Bir taksici, “Bu ışıklar hiç olmadı, yoğunluk daha da arttı, trafik ana baba günü oldu.” derken, zaten yay geçidi olduğunu ışıklara hiç gerek olmadığını dile getiren bir yaya, “Bu ışıklar çok saçma olmuş. Trafik yoğunluğu daha da artar.” şeklinde konuştu.

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Bir otobüs şoförü, en azından trafiğin yoğun olmadığı  saatlerde ışıkların sarıya dönmesi gerektiğini belirterek, “Uygulamayı güzel buldum. Belediyeye teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.
Bir başka sürücü ise ışıkların bazı yerlerde kullanılması gerektiğini ancak Çorum’da önemli olan tek akış caddesi olan Gazi Caddesi’nde bu sistemin trafiği yavaşlattığını savundu.  Üst geçit ve ya alt geçit olsa ancak trafiğin azalabileceğini söyledi.

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