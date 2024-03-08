İlçe esnafını ziyaret eden Saadet Partisi Bayat Belediye Başkan Adayı Atak, projelerinden söz ederek, 31 Mart Seçimleri için destek istedi.

Saadet Partisi Genel Merkez Genel İdare Kurulu Üyesi hemşehrimiz Ahmet Bölükbaş ve Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık'ın da katıldıkları ilçe gezisinde, genç aday Mustafa Atak, Bayat'ın öncelikli probleminin nüfus göçü olduğuna dikkat çekti.

Genç nüfusun işsizlik nedeniyle büyük kentlere göç etmek zorunda kaldığına vurgu yapan Mustafa Atak, yeni iş imkânı sağlayacak projeler geliştireceklerini ifade etti.