İbrahim Zorlu ve İbrahim Can Kahve Saadet Partisi Çorum İl Seçim Koordinasyon Merkezi’ne evraklarını teslim ettiler. Konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan İbrahim Zorlu, “Biz siyasi partiler olarak ülkemize, devletimize, milletimize daha iyi hizmet etmek adına halkımızın sorunlarını çözmek, gelecek nesillerin eğitim, sağlık, çalışma hayatı, aile sosyal hayat ve benzeri konularda hizmet yarışının bir parçasıyız. Siyasi partiler birbirlerinin hasmı değil rakibidirler. Biz Saadet Partisi mensupları olarak gayemiz tüm insanlığın din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin eşit hak ve adalet çerçevesinde hizmet almasını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz, liyakati esas alacağız. Devlet kademesinde yandaşa değil, akrabaya değil, partiliye değil, işin ehline verilmesini sağlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle şimdiden 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemize milletimize hayırlar getirmesini cenabı Hak'dan niyaz ediyorum” dedi.