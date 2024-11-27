Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı, geçtiğimiz hafta sonu Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılan 9. Olağan Genel Kongreye 3 otobüsle katılım sağladı. Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık nezaretinde kongre delegeleri il, ilçe, gençlik kolları, kadın kolları ve teşkilat mensupları programda hazır bulundular. Öte yandan Ahmet Bölükbaş 4. dönemde de Genel Merkez listelinde yerini aldı.

Kongre sonrası yazılı bir açıklamada bulunan İl Başkanı Faruk Cıdık, “Kongreler heyecanımızın, azmimizin, davaya adanışımızın motorudur. Tüm dava kardeşlerimizle aynı coşkuyu yaşamak için ülkenin dört bir tarafından kar demeden, buz demeden akın akın Ankara'ya sefere çıktık.

Her ne kadar iki adaylı seçim olsa da kazanan yine Milli Görüşçüler olmuştur. Kongre sonrası gerek açıklamalar olsun ve gerekse verilen birlik beraberlik resimleri olsun birliğimizi beraberliğimizi bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk. Cennet mekân Erbakan hocamızın söylediği gibi, bizim davamızda kimse kendisi için yaşamaz. Herkes kardeşi için yaşar, menfaati öldürmenin en kolay yolu budur.

Kongremizde delegelerimizin kahır ekseriyetle seçilen kıymetli yeni Genel Başkanımız Mahmut Arıkan beyi tebrik ediyor hayırlı çalışmalar diliyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi