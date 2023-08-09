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Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, özellikle akşam saatlerinde bölge sakinlerinin vakit geçirmek için tercih ettiği Rüstem Eren Parkı’nda yaşanan olaylardan dolayı mahalle sakinlerinin tedirginlik yaşadığını belirterek, “Acil olarak polis noktası ve güvenlik tedbirleri ile ilgili hamlelerin yapılmasını istiyoruz. Rüstem Eren Parkımızdaki eski huzurun, güvenin geri kazandırılması ve ailelerimizin gönül rahatlığı ile parkımıza gelebilmesi için acil güvenlik tedbirlerinin alınmasını istiyoruz” dedi.