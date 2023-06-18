Çorumlu güreşçi Arda Güler, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda üçüncü oldu ve Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

Güreş hayatını Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nde sürdüren Ruşen Arda Güler, Avrupa Şampiyonası’nda serbest stil 110 kiloda milli mayoyu giydi.

Çeyrek finalde bağımsız sporcu Viliam Valiev’i 9-5 yenen Ruşen Arda Güler, adını yarı finale yazdırdı. Osmancıklı güreşçi, yarı finalde Azerbaycanlı Yusif Dursunov ile eşleşti. Çekişmeli geçen maçta Azeri güreşçiye kaybeden Güler, şampiyonluk şansını kaybederken, bronz madalya mücadelesine çıktı. Bağımsız sporcu Yaraslau Kokhan ile Avrupa üçüncülüğü müsabakasına çıkan Güler, rakibine minderi adeta dar etti ve aldığı 11-4’lük galibiyetle bronz madalyanın sahibi oldu.