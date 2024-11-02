Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Kırşehir ve Çorum'da yaşamış Hitit Medeniyeti'ne ait sembolleri içeren eserler sergisi düzenlendi. 56 sanatçının katıldığı etkinliğin en önemli eseri ve ilgi odağı Rus Sanatçı Tatiana Kirillova'ya ait eser oldu. Anadolu'yu gezen Kirillova, gezilerinde insanları anladığını ve hayranı olduğunu söyledi. Kirillova eser hakkındaki açıklamasında; "Bu toprakların insanların neden böyle sorusunu kendime sordum. Bu coğrafyada çok kadim kültürler var. Bu değerler yaşamaya devam ediyor" dedi.

"TARİHİ ANADOLU'DA YAŞIYOR GİBİYİM"

Kırşehir'de, katıldığı sergi açılışında konuşan Kirillova, Anadolu'yu gezerken tarihi yaşadığını söyledi. Kirillova; "Dijital çağda topraktan ve doğadan çok uzaklaştık. Çok düşünmeden doğayla daha rahat ve konforlu bir hayat yaşayabiliriz. Dijital çağ insanları hasta yapıyor. Topraktan uzaklaştıkça biz, kaybolduk. İnsan toprakla bağlıydı hep. Topraktan uzaklaştıkça gücümüz kalıyor mu? Hayatta kalan eser ve kültürleri yaşayıp görmek istiyorum. Gözleme yapan kişiler, hayatta kalan kültürler ve bereketi hatırlatıyor bu değerler" diye konuştu.(

Editör: İHA AJANS