Çorum Sanayi Sitesi esnafı Kadir Taşdemir ve Derya Taşdemir'in oğulları Makina Mühendisi Berkecan Taşdemir ile Gemi çalışanı Atilla Pekel ve Dilek Pekel çiftinin kızları eğitimci Rumeysa Pekel muhteşem düğün merasimiyle hayatlarını birleştirdi.

Pekel ailesinin evindeki kına gecesi ile başlayan düğün merasimi Taşdemir ailesinin evinin önünde başlayan gelin alma merasiminin ardından Sabancı Garden Düğün Salonu’nda devam etti. Eğitimci ve mühendis çiftin bu özel gününde Pekel ve Taşdemir aileleri misafirlerle yakından ilgilenirken, düğün renkli görüntülere sahne oldu.

Çiftin nikah töreninin ardın gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlence devam etti.

Muhabir: SELDA FINDIK