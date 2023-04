8 ülkede 4500’ü aşkın mağaza ve 50 bin çalışanıyla Rossmann Drogeriemarkt, Avrupa’nın öncü perakende şirketlerinden biri. Özgün konsepti ile sadece güzellik değil; cilt bakım, ağız bakım, saç bakım, bebek bakım, erkek bakım ve koku dahil her türlü kişisel bakım ürünü ile ev temizlik, ev yaşam, atıştırmalık, organik gıda ve sağlık ürünleri ile her türlü istek ve ihtiyaca hitap eden bir ürün çeşitliliğine sahip.

Global ve yerel markaların yanısıra, Rossmann Kalite Markaları olarak tanımlanan 40’ı aşkın marka ve 4 binin üzerine Rossmann Drogeriemarkt’a özel ürünü ile müşterilerine üstün kalite ve uygun fiyat avantajı sağlıyor. Rossmann Kalite Markalarındaki geri dönüştürülmüş, vegan, vb. içerikler ile doğa dostu olan Rossmann Drogeriemarkt, her fırsatta sürdürülebilirliği destekliyor.