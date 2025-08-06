Saadet Partisi İl Teşkilat Başkanı Sakınmaz, Belediye Başkanı Aşgın’a, konserler konusundaki ısrarından vazgeçmesi ve buralara ayrılan bütçenin Gazze Yardım Filosu’na bağışlanması çağrısında bulundu.

Saadet Partisi Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olan Sakınmaz, “Özellikle Gazze’deki soykırım ve yıkım sürerken, mazlumların feryatları arşa çıkarken ve maalesef ülkemiz, peş peşe gelen şehit haberleri ve sonu alınamayan orman yangınlarıyla âdeta cenaze evine dönmüşken, Belediye Başkanı Aşgın’ın konserler konusundaki ısrarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Sayın Aşgın daha yararlı bir iş yapmak istiyorsa, çalgı çengi için savurduğu bütçeyi açlıktan kırılan Gazze halkı için göndersin.” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK

“KONSER BÜTÇELERİNİ, GAZZE YARDIM FİLOSUNA BAĞIŞLAYIN”Orhan Sakınmaz konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri dile getirdi: “Saadet Partisi olarak, Çorum Belediyesi'nin programa aldığı konser ve eğlence etkinliklerinin, İslâm âlemi ve ülkemizin içerisinde bulunduğu sıkıntılı süreçler nedeniyle ertelenmesi ve buralara ayrılan kaynakların yangın uçakları ve orman şehitlerinin ailelerine bağışlanması yönündeki talebimizi daha önce dile getirmiştik. 29 Temmuz’da düzenlenecek olan bir konserin iptal edilmesini memnuniyetle karşılarken, şimdi de 12 Ağustos Salı günü yapılacağı duyurulan Haluk Levent ve Zara konserleri ile yeni bir şaşkınlık yaşıyoruz. Millî Görüş geleneğinden gelen Belediye Başkanı Aşgın’ı, bu konuda daha duyarlı ve samimi olmaya davet ediyor ve bu konserlerin iptalinin daha hayırlı bir iş olacağına inanıyoruz. Erbakan Hocamızın izinde olduğunu her fırsatta dile getiren Sayın Aşgın ve diğer tüm eski arkadaşlarımızın, hiç olmazsa Anadolu Gençlik Derneği’nin organizasyonuyla Gazze’ye gönderilecek olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yardım Filosu’na katkıda bulunmalarını dostane bir şekilde tavsiye ediyoruz.”