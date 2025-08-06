Gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahar 13. Sokak'ta bir kişinin kendisini yakacağı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.Ç. olduğu öğrenilen şahıs, itfaiye ve sağlık ekiplerini görünce kendini yere atarak bayılma numarası yaptı.

Alkollü olduğu değerlendirilen ve sürekli kendisine zarar vereceği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan şahıs, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.