Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Trendyol 1. Lig Kulüp Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, Başkan Vekilleri Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Agah Ruşen Çetin, Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez ve Volkan Can yer aldı.

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay'ın TFF tarafından başlatılan ve sürdürülen projeler üzerine gerçekleştirdiği sunumla başlayan toplantıda, gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı.

Editör: HABER MERKEZİ