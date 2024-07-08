Ülker & Rıfat Umur çiftinin işletmeciliğini yaptığı, Hürriyet Parkı’nın köşesinde 10 Temmuz 1991 yılında kurulan ve 2016 yılına kadar burada, 9 yıldır ise hemen aynı bölgenin karşısında tarihi Çorum Meydanı önünde faaliyetlerini sürdüren Rıfat Büfe bugün 33 yılı geride bırakıyor.

Çorum’da Tekel ürünleri bayiliği dışında 1993 yılından beri Spor Toto, 1997 yılından beri de Sayısal Loto bayiliği ile ilk sabit bayilerden biri olduklarını söyleyen işletme sahibi Rıfat Umur, şans oyunları bayiliğinin yanı sıra Çorum Kart (Otobüs kartı) dolum bayiliği ve yetkili fatura ödeme merkezi olarak da Çorumlulara 33 yıldır aralıksız hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Su, doğalgaz, telefon, internet ve dijital TV platformlarına ait fatura tahsilatlarını hızlı bir şekilde yaptıklarını, şans oyunlarında bugüne kadar bir çok kez büyük ikramiyeyi vermeyi başardıklarını, Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara gibi şans oyunlarının (Sisal Şans) da bayiliğine devam ettiklerini kaydeden Rıfat Umur, otobüsler için Çorum Kart dolumu ve YEPAŞ ödeme noktası olarak da çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Rıfat Büfe ayrıca zengin içecek ve atıştırmalık çeşitlerini de bünyesinde bulunduruyor.

Editör: Haber Merkezi