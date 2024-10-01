Ülker & Rıfat Umur çiftinin işletmeciliğini yaptığı, Hürriyet Parkı’nın köşesinde 10 Temmuz 1991 yılında kurulan ve 2016 yılına kadar burada, 9 yıldır ise hemen aynı bölgenin karşısında tarihi Çorum Meydanı önünde faaliyetlerini sürdüren Rıfat Büfe her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneğini bozmayarak ÇORUM HABER’in 40’ıncı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın ise 55’nci yılına özel olmak üzere, “190040” seri numaralı Milli Piyango bileti oluşturarak gazetemize ulaşırdı.

Rıfat Umur, ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’a oluşturduğu Milli Piyango biletinin yanısıra Sayısal Loto, Şans Topu ve Süper Lota’daki çekilişler için de özel birer bilet hazırlayarak teslim etti.

Bugüne kadar Milli Piyango Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Kazı Kazan gibi oyunlardan onlarca kişiye büyük ikramiyeler kazandıran Umur, ÇORUM HABER’e ve Mehmet Yolyapar’a daha nice yıllar dileğini de iletmeyi ihmal etmedi.



Editör: SELDA FINDIK