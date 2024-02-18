Yeni Hamam sahiplerinden merhum Cavit Samsunlu ile 3 Aralık 2023 tarihinde kaybettiğimiz Saniye Samsunlu’nun ikinci evlatları, Osman Samsunlu’nun kardeşi, Hüseyin ve İrfan Samsunlu’nun ağabeyleri, Berna Samsunlu’nun eşi, Esra Terlemez, Ömer Samsunlu ve Güler Altıntaş’ın babaları olan Rıdvan Samsunlu’nun cenazesi, yarın (19 Şubat 2024 Pazartesi günü) saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Akşemseddin Camii’ne getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ