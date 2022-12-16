Vali Mustafa Çiftçi beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve İl Müftüsü Muharrem Biçer ile birlikte Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmeye başlanan Kulaksız Camii ile restorasyon çalışması başlayacak olan tarihi Ulucami’yi ziyaret etti.

İlk olarak yakında restorasyonuna başlanacak Muradı Rabi Ulucami’de, daha sonra ise restorasyonu devam eden Kulaksız Camii’ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet çalışmalar hakkında Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç'tan bilgi aldı. Vakıflar Bölge Müdürü Kılınç, çevre düzenlemesiyle birlikte dönemin özelliklerini yansıtması sağlanacak cami restorasyon çalışmalarının kısa zamanda bitirileceği bilgisini aktardı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da restorasyon öncesinde Ulucami’de son Cuma Namazı’nın kılındığı bilgisini paylaştı. Belediye ayrıca Cuma Namazı sonrasında vatandaşa çorba ikramında bulundu.

Çorum Valiliği’nin resmi internet sitesinde de camilerdeki restorasyon çalışmaları ile ilgili bir paylaşım yapılarak Ulucami için; “Yapılacak olan restorasyon çalışmaları kapsamında eserin iç beden duvarlarında, kubbesinde, ahşap tavan, korkuluk, kaplama ve doğramalarında, eserin avlusundaki şadırvanda, eserin özgün dokusuna uygun şekilde gerekli bakım ve onarım işleri yapılacak olup, aynı zamanda cami çevre düzenlemesi yapılarak eser döneminin özelliklerini yansıtması sağlanacaktır” görüşüne yer verildi.

Kulaksız Camii için ise; “Yapılmakta olan restorasyon çalışmaları kapsamında çatı kiremitlerinde, çatı ahşap konstrüksiyonunda, avluda bulunan şadırvanda, cami minaresinde, iç ve dış beden duvarlarında, kubbede, ahşap giriş kapısı üzerinde, ahşap sütunlarda, pencere doğramalarında, minberde, vaaz kürsüsünde, ahşap tavanda, elektrik aydınlatma ve ısınma sistemlerinde gerekli bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir” denildi.



(Volkan SINAYUÇ)

