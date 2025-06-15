Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı başladı. “Sanatın İzinde Aşkla” temasıyla gerçekleştirilen çalıştaya 40’a yakın ressam katılıyor. Etkinlik boyunca Çorum’un tarihi ve kültürel zenginlikleri ressamlar tarafından keşfedilerek tuvallere aktarılıyor.

Ressamlar, Çorum’a gelişlerinin ardından Büyük Otel’de oluşturulan atölyede bir araya gelerek çalışmalarına başladı. Ressamlar atölyede eserlerini üretirken, zaman zaman da şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek ilham topluyor.

Sanat Direktörlüğünü Bünyamin Balamir’in, küratörlüğünü Nülgün Ayşecik Çevik’in üstlendiği çalıştay Çorum’un kültürel tanıtımına da önemli katkı sağlayacak.

SERGİ 16 HAZİRAN’DA BEDESTEN’DE AÇILIYOR

Çalıştay süresince üretilen eserler, 16 Haziran Pazartesi günü saat 15.00’te Bedesten’de açılacak sergiyle sanatseverlerle buluşacak.

Editör: Haber Merkezi