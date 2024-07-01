AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaparken 31 Mart seçimi öncesi aday adayı olan Reşit Keleş, Belediye Başkanı Aşgın'ın kendisine açtığı davanın sonuçlandığını kaydetti.

Reşit Keleş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kendisinin şekillenmiş bir kripto olduğu şüphesi ile Çorum’a yeniden seçilmemesi için çokça çabaladığım ve bunun dosyasını kriptoların kripto savcı ve hakimler eliyle kapattığını sağır sultan bile duydu” şeklinde yazdığım ve savcıları göreve davet ettiğim yazıdan dolayı hakkımda dava açan Halil İbrahim Aşgın'ın açtığı davadan beraat ettik. Bu davanın sonucu itibariyle yazdığım yazının gereğinin yapılması için Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcıları'nı göreve davet ediyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ