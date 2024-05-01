Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof.Dr. Pelin Avşar Karabaş, Gazi Üniversitesi’nin ünlü hocası, Çorumlu ressam, Bünyamin Balamir’in 51. Sanat yılında Çorum’da açılan 51. kişisel sergisi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencileri ile birlikte mutluluğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Pelin Avşar Karabaş, “Resim Bölümü öğrencilerimizle birlikte sergiyi gezmek, hocamla sohbet etmek ve muhteşem resimleri yakından inceleyebilmek inanılmazdı” ifadesini kullandı.