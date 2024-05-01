Şecere, soy ağacı anlamına geliyor. Sergide sanatçıların eserlerinin yanında Uğur-İsmaile koleksiyonundan Uğur Taşatan, onun hocası Alparslan Babaoğlu, onun hocası Mustafa Düzgünman, onun hocası Hezarfen Necmettin Okyay ve onun da hocası İbrahim Edhem Efendi'nin orjinal eserleri yer alıyor.

Sergi açılışında, sanatçıların hocası ve Kastamonu Üniversitesi Ögr . Gör. Uğur Taşatan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Mamak Belediye Başkanı Başdanışmanı İsmail Gençkurt, Çevre ve Şehircilik Bakan Müşaviri Zeki Gül ve Mülkiye Başmüfettişi Ali Mantı, Etimesgut geçmiş dönem meclis üyesi Ahmet Bıyık ve Etimesgut Çorumlular Dernek başkanı ve geçmiş dönem meclis üyesi İsa Çakır hazır bulundu.

Açılışa, Çorum,İstanbul,Konya,Kastamonu ve Eskişehir'den çok sayıda sanatsever katıldı.

Şecere isimli sergi 5 Mayıs 2024 tarihine kadar gezilebilecek.