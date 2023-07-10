Vali Çiftçi, İskilip’e gelişinde İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Keser başta olmak üzere ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Vali Çiftçi daha sonra güçlendirmesi tamamlanan Misak-ı Milli Okulu ve güçlendirme çalışmaları süren İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek bilgi aldı. Beraberindeki heyetle birlikte Evlik Köyü’ne giderek buradaki camiyi de inceleyen Vali Çiftçi son olarak restorasyon çalışmaları devam devam eden tarihi Redif Kışlası’nı gezdi.

Vali Mustafa Çiftçi, tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli olan restorasyon projesi hakkında Kaymakam Vural’dan detaylı bilgi aldı.

REDİF KIŞLASI

Çorum’un İskilip ilçesinde 2017 yılında restorasyonuna başlanan ve tamamlama işi yeniden ihale edilen Redif Kışlası, Osmanlı İmparatorluğu’nda 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra dönemin “Meclis-i Şura”sı tarafından ülke genelinde redif askeri kışlaları kurulması kararının ardından 20. yüzyılın başlarında inşaa edildi.

İskilip’in Meydan Mahallesi'nde yer alan, 720 metrekarelik alan üzerine taştan 3 kat inşa edilen Redif Kışlası, Balkan, Birinci Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında faal olarak kullanıldı. Kışlanın 1945 yılına kadar kullanılmaya devam ettiği biliniyor.

Kışlanın restore edildikten sonra 265 koltuk kapasiteli konferans salonu, sahne, depo ve kulis odalarıyla Misak-ı Milli İlkokulu ek binası olarak hizmet vereceği öğrenildi.