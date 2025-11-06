Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Proaktif Fuarcılık Sahibi Hüseyin Şahin’i ağırladı. Ziyarette, 13-16 Kasım 2025 tarihleri arasında Çorum TSO Fuar Alanı’nda düzenlenecek olan Mobilya, Dekorasyon, İnşaat ve Yapı Fuarı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Proaktif Fuarcılık sahibi Hüseyin Şahin, fuarın sektör temsilcilerini bir araya getirerek hem bölgesel hem de ulusal ölçekte ticari hareketlilik oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, Başkan Gür’ü etkinliğe davet etti.

Nazik davetten dolayı teşekkür eden ÇESOB Başkanı Gür, fuarların yerel ekonomiye ve esnafın tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı. Gür, “Bu tür organizasyonlar, hem üreticilerimizin hem de esnaflarımızın kendilerini tanıtması açısından çok önemli. Fuarın Çorum’a ekonomik ve ticari canlılık getireceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mobilya, dekorasyon, yapı ve inşaat alanında faaliyet gösteren birçok firmanın katılacağı fuar, 13-16 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Muhabir: Haber Merkezi