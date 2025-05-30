İlimiz İskilip ilçesine bağlı Hallı köyü nüfusuna kayıtlı, Bahabey Mahallesi'nde ikamet eden, Orman İşletmesi’nden emekli “ormancı Ramazan” olarak bilinen Ramazan Kılıç hayatını kaybetti.

Merhum Mihriban, Meral ve Mesut Kılıç’ın babası, Emre Kılıç’ın amcası olan Ramazan Kılıç’ın cenazesi İskilip Çarşı Camii’nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hacıkarani Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi