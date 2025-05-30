Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, simit satıcılarını kapalı tezgahlarda satış yapmaları ve toplumsal kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi. Açıkta simit satan esnafa hijyen ve düzen kuralları hakkında uyarılar yapılırken, kurallara uymayanlara yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Denetimlerimiz, halkımızın sağlığı ve çıkarını ilgilendiren tüm alanlarda artarak sürecek. Hem esnafımızın hem vatandaşımızın sağlığı önceliğimizdir. Çorum simidi vazgeçilmezimizdir; ama önce Çorumlunun sağlığı ve Çorumluya saygı” diyerek hem esnafa hem vatandaşa çağrıda bulundu.

Editör: Haber Merkezi