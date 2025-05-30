Kadın istihdamını artırmak ve iş gücüne daha fazla kadının katılımını sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında yürütülen “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi” kapsamında önemli bir işbirliğine imza atıldı. Proje kapsamında Çorum’da kadın istihdamını güçlendirmeye yönelik protokol resmen imzalandı.

Proje, Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında yürütülecek “Her Meslekte Kadın Eli” projesinin uygulamasıyla hayata geçirilecek. Aynı zamanda Nitelikli İşgücü Yerleştirme Programı (NİYEP) ile kadınlara yönelik mesleki eğitim, kariyer danışmanlığı ve iş yerleştirme desteği sağlanacak.

İlgili taraflar, kadınların iş gücüne katılımını artırmak, ekonomik hayatta daha aktif rol üstlenmelerini sağlamak ve nitelikli iş gücünün sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla bu iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Kadınlar bu projeyle meslek edinirken istihdama da kazandırılacak. Projeden yararlanmak isteyenler, www.iskur.gov.tr adresi üzerinden detaylara ulaşabilir veya doğrudan İŞKUR Çorum İl Müdürlüğü’ne başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Editör: Haber Merkezi