Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi 3.Lig B grubu 1.Etap Müsabakaları 19-21 Eylül tarihleri arasında Muğla’da yapıldı.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü B erkek takımı B grubu 1.etap müsabakalarında Arda Kekillioğlu, Ali Aşnas Gül ve Berat Özdemir oyuncu grubu ile mücadele etti. Çorum temsilcisi ilk maçında Adana Kozan Gençlerbirliği takımını 3-1, ikinci maçında Nazilli Belediyespor’u 3-0, üçüncü maçında Tekirdağ Çerkezköy Belediyespor’u 3-2, dördüncü maçında Trabzon Of Masters takımını 3-0, beşinci maçında Arena Spor Kulübü’nü 3-1, altıncı maçında İstanbul Modaspor’u 3-1 yedinci ve son maçında ise bir diğer Çorum temsilcisi Çorum Gençlikspor’u 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Tamamı altyapı sporcularından oluşan Çorum Belediyesi Spor Kulübü B takımı tüm maçlarını kazanarak 3.Lig B grubu 1.etap müsabakalarını 14 puanla zirvede tamamladı.

Çorum’un iki diğer temsilcisi Çorum Arena Spor Kulübü ve Gençlikspor erkek takımları ise 3 galibiyet, 4 yenilgü ile 10 puanla sekiz ve dokuzuncu sırada yer aldılar.

Kadınlarda ise Çorum Gençlikspor takımı 4 galibiyet, 3 yenilgi ile ilk etabı 11 puanla yedincisi sırada tamamladı.