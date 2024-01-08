Rahatsızlığı nedeni ile bir süredir tedavi gören Rahmi Çam, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fikret Çam’ın ağabeyi olan merhumun cenazesi saat 11.00’de Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nden alınarak merkeze bağlı Türkayşe Köyü’ne götürüldü.

Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ise köy mezarlığında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye ailesi ile birlikte MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Genel Merkez ve Çorum sendika yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.