Çorum Radyo Gün Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, bir süredir yayın hayatına ara vermek zorunda kalan Çorum Radyo Gün’ün 98.5 frekansından yeniden yayına başladığını duyurdu.

Güngör Atak, “3 yıl süren hukuk mücadelemizi kazandıktan sonra RTÜK tarafından tarafımıza yayın tebliği gelmiş olup yeniden Çorum Radyo Gün 98.5 frekansından tekrar yayın hayatımıza başladık. Radyo Gün ailesi olan tüm dinleyiciler ile tekrar kucaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yolda bizlere destek olan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ederim” dedi.

(Haber Merkezi)

