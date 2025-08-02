Gece yarısı Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, “sürekli hastalık” gerekçesiyle tahliye edilen Adem Kozu'nun serbest bırakılması, başta siyasi çevreler olmak üzere kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız yaptığı açıklamada, “Başta Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ve Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman olmak üzere, cezaevlerinde yüzlerce hasta tutuklu bulunurken, Madımak’ta 33 canımızı diri diri yakanların affedilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

1993 yılında Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nde gerçekleşen ve 33 aydının hayatını kaybettiği olay Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçmişti. Olayla ilgili yargılanan sanıklardan biri olan Adem Kozu, yıllar süren hukuki süreç sonunda ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı.

Mehmet Tahtasız, “Bu karar, hem adalet duygusunu zedelemekte hem de toplumsal vicdanı yaralamaktadır” dedi.

Milletvekili Tahtasız, kamuoyuna ve insan hakları savunucularına, bu tür adli tasarruflara karşı ortak tepki verme çağrısında bulundu.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ