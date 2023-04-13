Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 12-13 Nisan tarihleri arasında Niğde’de yapıldı. Ülke genelinden 100’e yakın sporcunun katılım sağladığı şampiyonada Antrenör Rıza Yavuz önderliğinde Çorum Mecitözü Anadolu Lisesi’nden Rabia Nur Güngören 60 kilo sol kolda Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Yine Mecitözü Anadolu Lisesi’nden Ali Erkan Özbek 80 kilo sol kolda Türkiye ikincisi, Hacer Özsoy ise 75 kilo sol kolda Türkiye üçüncüsü oldular. Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Anadolu Lisesi’nden Batuhan İşçi ise 65 kilo sağ kolda Türkiye dördüncüsü oldu.

(Rıfat KARA)