Alanya’da görev yapan Çorumlu görsel sanatlar öğretmeni, heykeltıraş Mustafa Oktay, Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 9. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nde açık hava workshop çalışmasında Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın kilden büstünü yaptı.

Bilindiği gibi, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’te mührü bulunan, dolayısıyla kadın-erkek eşitliğinin simge ismi haline gelen Puduhepa, tarihin en önemli kadın profillerinden biri.

Mustafa Oktay da, Hitit uygarlığının ve Çorum’un tanıtımında büyük öneme sahip Puduhepa’yı, sanatsal çalışmalarında öne çıkararak memleketi Çorum’a katkıda bulunmaya çalışıyor. Nitekim, Kaleiçi’ndeki çalışması da Puduhepa’nın Antalyalılara tanıtımı açısından büyük fayda sağladı.