Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği bayramlaşma töreni Belediye bahçesinde gerçekleştirildi.

Bayramlaşmaya; Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, AK Parti Genel Merkez Dsiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti il başkanları, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı törende yaptığı konuşmada herkesin bayramını kutlarken, hayır içerisinde, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlar diledi. Dağlı, bayramların dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu birlik, beraberlik, kardeşlik ile dostluk duygularının güçlendiği paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden olduğunu hatırlattı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamında sorunsuz bir şekilde geçirmeleri için tüm kurum ve kolluk kuvvetleri tarafından gerekli bütün tedbirlerin alındığını aktaran Dağlı, “Bayram sürecince yollarda olacak vatandaşlarımızın güvenliğini ön planda tutarak, onları hem uyarmak hem farkındalık oluşturmak hem de kurallara azami derecede riayet sağlamaları amacıyla tüm karayollarımızda uygulama ve bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.” dedi.

Dağlı, bayram tatilinin son gününe kadar tedbirlerin süreceğini sözlerine ekledi.

Gazze’de yıkım, saldırı ve kuşatma altındaki Filistin halkını da unutmadıklarını kaydeden Dağlı, “Tüm dualarımız onlarla birlikte. Ramazan Bayramı vesilesiyle bir an önce bu zalimce saldırıların sona ermesi için dua ediyoruz.” ifadesini kullandı.

AŞGIN: BU BAYRAM BÜTÜN MAZLUMLAR İÇİN ZULÜM ALTINDAKİ SON BAYRAM OLSUN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında bayramın sevgi, saygı, muhabbet ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, “Biz bu cennet vatanda bayramı en üst düzeyde yaşarken şu an Filistin’de Gazze’de ıstırap içeresinde olan kardeşlerimiz var, bu bayramı onların da bayram gibi kutlayacağı bayrama vesile olmasını da Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah bu bayram bütün mazlumlar için zulüm altındaki son bayram olsun.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla da tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Törende Vali Dağlı ve protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.